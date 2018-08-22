США приветствует создание в Украине Министерства по делам ветеранов

Об этом посол рассказала на международном ветеранском и волонтёрском форуме "Там, где мы, там - там Украина".

По ее словам, такое решение для Украины является важным шагом, а процесс его формирования может стать хорошим примером сотрудничества правительства и гражданского общества.

Йованович добавила, что привлечение активистов гражданского общества к формированию нового министерства является положительным примером сотрудничества правительства и гражданского общества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международный валютный фонд одобрил украинский план по созданию Высшего антикоррупционного суда. По словам пресс-секретаря Международного валютного фонда, законодательная база по проекту будет полностью поддержана властями ведомства, только после принятия соответствующих правок.