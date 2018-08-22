22:56 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 22 августа, принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.

Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада - ФОТО

Как написал глава государства на своей странице в Facebook, для него честь стоять в одной шеренге с такими Воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада, - написал Порошенко.

Президент Украины также пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День независимости.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 23-24 августа будет запрещено движение и парковка на некоторых улицах столицы в связи с торжественными и праздничными мероприятиями ко Дню Государственного Флага Украины и 27-й годовщине независимости. Также сообщалось, что на День независимости в работе метро произойдут изменения.


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