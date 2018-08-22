07:45 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрамом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских мусульман с Курбан-Байрамом.

Порошенко поздравил мусульман Украины с Курбан-Байрамом

Глава государства заявил, что в украинском обществе высоко оценен вклад мусульманской общины в общественно-политическую жизнь страны, а также активная патриотическая позиция в борьбе за суверенитет государства. Как сообщает в среду утром, 22 августа, пресс-служба президента Украины, Порошенко пожелал украинским мусульманам согласия, благополучия и успеха во всех завершениях на благо Украины.

Мы вместе защищаем наш общий дом от врага и объединяем усилия ради воплощения заветной мечты - жить в демократической и процветающей европейской стране.

Также президент пожелал украинским мусульманам согласия, благополучия и успеха во всех завершениях на благо Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок. Во время предвыборной кампании глава государства будет записывать в свои заслуги восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.


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