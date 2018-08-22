Меркель едет в Баку договариваться о газопроводе в обход РФ

Программой визита, который начнет Меркель в четверг, предусмотрено также посещение Грузии и Армении, однако наибольшее внимание будет уделено именно Азербайджану, передает Reuters.

Визит подчеркнет попытки канцлера Германии найти альтернативные источники газа на фоне масштабных дискуссий и давления со стороны союзников в отношении строительства "Северного потока – 2" - прямого газопровода из России.

По словам чиновников, именно в Баку Меркель планирует обсудить вопрос энергетики, в частности помощи ЕС для развития газотранспортной инфраструктуры.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина должна провести модернизацию своей газотранспортной системы, чтобы сохранить статус транзитера газа. Украина также должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа. Такое мнение высказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.