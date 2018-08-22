Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения

Присяжные во вторник, 21 августа, решили доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два нарушения банковского законодательства и одно о скрытии зарубежных счетов. Как сообщает Bloomgerg, по еще десяти обвинениям присяжные не смогли прийти к единому мнению.

В связи с чем судья отложил рассмотрение вопроса на 29 августа 2018. При этом издание отмечает, что такое решение присяжных является ударом по президенту Дональду Трампу, против которого спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование. Данное дело стало первым, которое группа Мюллера направила в суд.

Напомним, находящийся под стражей Манафорт является фигурантом еще одного процесса в Вашингтоне. Там он обвиняется в отмывании денег, препятствию правосудию и отказе в регистрации иностранного агента.

Как сообщал УРА-Информ, посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что дело Манафорта не повлияет на отношения Украины и США. Он добавил, что Украина мониторит ситуацию в США на предмет упоминаний об Украине.