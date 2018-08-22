23:47 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Латвия призывает Россию немедленно освободить Сенцова

Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства в сфере международного права и прав человека

Латвия призывает Россию немедленно освободить Сенцова

Латвия присоединяется к многочисленным призывам должностных лиц и представителей сферы культуры демократических стран мира и повторно требует от России незамедлительно и без предварительных условий освободить украинского режисера Олега Сенцова.

Как сообщает в среду, 22 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел Латвии, протестная голодовка Сенцова продолжается уже более сто дней.

Состояние его здоровья стремительно ухудшается, и каждый следующий день заключения приближает украинского режиссера к критической черте. Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства в сфере международного права и прав человека, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".


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