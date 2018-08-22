13:32 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ключ от мира на Донбассе находится в Кремле, - Порошенко

Украина никогда не примет "российские кабальные условия", которые навязывает Кремль на оккупированных территориях.

Ключ от мира на Донбассе находится в Кремле, - Порошенко

Ключ от мира в Украине находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле. Об этом в среду, 22 августа, во время выступления на Международном волонтерском и ветеранском форуме, заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства привел пример территорий в Грузии, оккупацию которых Россия начала в 2008 году.

Посмотрите на Абхазию, Осетию. Посмотрите на все оккупированные земли. Посмотрите как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель. Украинцы никогда этого не примут, - отметил он, добавив, что для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем ибо это путь не к миру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Грузия подала иск против Российской Федерации Европейский суд по правам человека. Министерство юстиции страны обвиняет Россию в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии.


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