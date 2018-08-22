Климкин рассказал, когда "Нормандская четверка" займется вопросом миротворцев на Донбассе

Вопрос обсудят политические директора МИД стран "нормандской четверки".

Об этом Климкин заявил в среду, 22 августа, во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

Кроме того, глава МИД добавил, что есть предложения провести встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщал "УРА-Информ", позиция Российской Федерации изначально была направлена на легитимизацию своей оккупации. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общей с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом пресс-конференции. Министр очень признателен за дружескую помощь Латвии Украинеи за одобрение "списка Магнитского".