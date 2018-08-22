Израиль предлагает Киеву перенести посольство в Иерусалим

Информацию об этом подтвердил министр по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль, министр по вопросам охраны окружающей среды Зеэв Элькин.

По словам чиновника, именно этот вопрос подымался на всех переговорах с участием Украины. Элькин предлагает равняться Украине на восточно-европейские страны, которые сегодня об этом думают: Венгрия, Чехия, Румыния.

Кроме того, министр подметил, что если бы Украина приняла такое решение, то это оценили в США.

Со своей стороны, израильское руководство приняло решение, что готово оказать любую организационную и также содержательную помощь тем первым 10 странам, которые перенесут свое посольство в Иерусалим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", израильтяне вполне могли дать тем самым понять Асаду, что ему следовало бы вернуться к соглашению о выходе из конфликта 1974 года, заключенному тогдашним госсекретарем США Генри Киссинджером между Израилем и отцом Асада, мудрым Хафизом Асадом.