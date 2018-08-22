15:53 22.08.2018 | Политика | Новости
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Грузия решила засудить РФ в суде по правам человека

Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека. Россию обвиняют в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин на временно оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии.

Грузия решила засудить РФ в суде по правам человека

Как сообщает Министерство юстиции, Грузия предоставила соответствующие доказательства ЕСПЧ и поставила вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения по линии оккупации.

Требование Грузии заключается в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, оккупация Россией и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции о запрещении пыток, право на свободу и безопасность, а также право на защиту семейной жизни.

В Тбиллиси также отметили, что российские власти не способствуют Грузии в поиске преступников и подозреваемых, скрывающихся на территории РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины надеется, что Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению исков, поданных Украины по Крыму и Донбассу, до конца этого года.


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