Грузия решила засудить РФ в суде по правам человека

Как сообщает Министерство юстиции, Грузия предоставила соответствующие доказательства ЕСПЧ и поставила вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения по линии оккупации.

Требование Грузии заключается в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, оккупация Россией и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью 2 Европейской конвенции о запрещении пыток, право на свободу и безопасность, а также право на защиту семейной жизни.

В Тбиллиси также отметили, что российские власти не способствуют Грузии в поиске преступников и подозреваемых, скрывающихся на территории РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины надеется, что Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению исков, поданных Украины по Крыму и Донбассу, до конца этого года.