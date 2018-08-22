12:57 22.08.2018 | Политика | Новости
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Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

Грузия подала иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.

Грузия подала иск в ЕСПЧ против России

Министерство юстиции страны обвиняет Россию в массовых нарушениях прав человека и преследовании этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Как сказано в заявлении Минюста Грузии, опубликованном в среду, 22 августа, ведомство представило соответствующие доказательства Страсбургскому суду и подняла вопрос об ответственности РФ на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения по линии оккупации.

Требование Грузии состоит в призыве к Европейскому союзу установить ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, организованная Россией оккупация и целенаправленная кампания против населения Грузии нарушает статью два Европейской конвенции, статью три - Запрещение пыток, пять - Право на свободу и безопасность, восемь -Право на защиту семейной жизни, - отметили в Минюсте, добавив, что

власти Грузии также указали, что российские власти не содействуют Грузии в поиске скрывающихся на территории РФ преступников и подозреваемых.

Несмотря на преступления, совершенные под российской оккупацией на оккупированных территориях, прокуратура Грузии не имеет возможности полностью определить все обстоятельства преступлений и наказать всех виновных. Кроме того, по-прежнему невозможно арестовать подозреваемых, поскольку они находятся на оккупированных территориях, - заявили в грузинском ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 августа Министерство иностранных дел Украины опубликовало призыв к России прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.

Как стало известно 10 августа 2018, Украина подала межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека против России за нарушения прав украинских политзаключенных.


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