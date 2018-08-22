11:57 22.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман в четверг отправится в Волынскую область

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 23 августа, посетит Волынскую область.

Гройсман в четверг отправится в Волынскую область

В то же время другие подробности его визита не сообщаются. Как сказано "Урядовом портале", на сегодня запланировано заседание Кабинета министров Украины, которое впервые с июля пройдет под председательством Владимира Гройсмана.

Ожидается, что правительство выделит дополнительные средства на укрепление обороноспособности. Кроме того, также планируется отчуждение основных фондов публичного акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне с рабочим визитом в Волынской области находился генпрокурор Юрий Луценко. В частности, он представил нового руководителя областной прокуратуры. Им стал Виктор Швыдкий, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Волынской области. Новому главе областной прокуратуры поручили держать на контроле ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов.


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