Благодаря 344 тысячам участников боевых действий на Донбассе удалось остановить агрессора, - Порошенко

Украинцы окончательно сформировались как нация за время борьбы "с жестоким, сильным и вероломным агрессором". Об этом во в среду, 22 августа. заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме "Там, где мы - там Украина".

Благодаря вам сапог российских оккупантов не оскверняет брусчатку Киева и других украинских городов, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в течение вторника, 21 августа, два украинских военных были ранены. В общем, боевики 24 раза открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Они вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - и из вооружения БМП.