Американская разведка обвинила Россию в расколе США

При этом сотрудник аппарата Нацразведки подчеркнул, что Россия – "не единственная страна, которая заинтересована в попытках повлиять на американскую внутреннюю политическую обстановку".

"Мы знаем, что есть и другие, кто обладает потенциалом и может рассматривать действия по оказанию влияния", – считает Мосс.