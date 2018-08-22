Американская разведка обвинила Россию в расколе США

Россия пытается расколоть США, но не только в рамках приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. С таким утверждением выступил во вторник представитель аппарата Национальной разведки США высокого ранга Майкл Мосс на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса. Об этом сообщает TACC.
При этом сотрудник аппарата Нацразведки подчеркнул, что Россия – "не единственная страна, которая заинтересована в попытках повлиять на американскую внутреннюю политическую обстановку".
"Мы знаем, что есть и другие, кто обладает потенциалом и может рассматривать действия по оказанию влияния", – считает Мосс.