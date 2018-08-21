В Украине испытали авиационную ракету Оскол - ФОТО

Тест с вертолета Ми-8МСБ-В провели эксперты испытательной бригады Государственной Научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Как сообщил на своей страничке в Facebook сообщил оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун, во время трехдневных испытаний были "отстреляны" почти 300 ракет.

Были подтверждены основные тактико-технические характеристики ракет и возможность применения такого типа вооружения с вертолетов Ми-8.

По сравнению с пушечным вооружением НАР они имеют большую прицельную дальность, однако страдают слишком высоким рассеиванием на больших дальностях. На поле боя такие ракеты могут создавать эффект стрельбы из РСЗО Град.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина завершила испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Ее запущено в серийное производство. Об этом в понедельник, 20 августа, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.