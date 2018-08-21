В РФ заявили о невозможности обмена Сенцова

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам у Сенцова по факту два гражданства и согласно Конституции он не может быть выдан на другую территорию.

По ее мнению, необходимо искать какую-то новую правовую форму.

В частности, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.

Москалькова заявила, что нельзя игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта и гражданина России, и гражданина Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", Федеральная служба исполнения наказаний начнет принудительно кормить проводящего голодовку осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни.