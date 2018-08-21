В Москве полиция задержала участников акции в поддержку Сенцова

В Москве на акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которая проходила во вторник, 21 августа, полиция задержали семь человек.
Как сообщают российские СМИ, сегодня на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты. Полиция задержала всех, кто был с плакатами.
В свою очередь правозащитный проект ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что всего полиция забрала десять человек. Их везут в ОВД "Басманное" для составления протоколов.
Напомним, Сенцов голодает уже сто дней в колонии в Лабытнанги. Он объявил ее, потребовав освобождения украинских политзаключенных в России.
Как сообщал УРА-Информ, сегодня Москалькова заявила, что обмен политзаключенног Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.