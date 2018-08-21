В Москве полиция задержала участников акции в поддержку Сенцова

Как сообщают российские СМИ, сегодня на акцию на Чистопрудном бульваре пришли около 30 человек, которые по очереди держали плакаты. Полиция задержала всех, кто был с плакатами.

В свою очередь правозащитный проект ОВД-Инфо со ссылкой на одного из задержанных сообщил, что всего полиция забрала десять человек. Их везут в ОВД "Басманное" для составления протоколов.

Напомним, Сенцов голодает уже сто дней в колонии в Лабытнанги. Он объявил ее, потребовав освобождения украинских политзаключенных в России.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Москалькова заявила, что обмен политзаключенног Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся в Украине, невозможен, поскольку у него есть гражданство и России, и Украины, и для этого нужно изменить законодательство.