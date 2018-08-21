Трамп заявил, что расследование Мюллера - "национальный позор" Америки

Он напомнил, что один из сотрудников Белого дома в этом деле предоставил следствию более 30 часов показаний с ведома Трампа. Таким образом президент США обвинил следствие в однобокости.

Как написал в понедельник, 20 августа, сам Трамп в своем Twitter, в прокуратуре придумали "преступление" под названием заговор, а когда оказалось что ничего нет, заговорили о препятствовании правосудию.

А если вы даете сдачи, или говорите что-то плохое о лицемерной Охоте на ведьм, они кричат "Воспрепятствование правосудию!", - цитирует слова Трампа в понедельник на брифинге для СМИ "Голос Америки".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 августа Трамп заявил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований могли "сговорились", чтобы не допустить победы Дональда Трампа на выборах президента осенью 2016 года.