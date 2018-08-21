Совет ЕС может вносить коррективы в санкции против РФ

Так, ограничительные меры в отношении РФ введены также в связи с атакой в Солсбери, из-за этого был принят ряд шагов и объявлен на высшем уровне ЕС - Европейском Совете.

Кроме того, вопрос о введении санкций по-прежнему входит в полномочия Совета ЕС, который может принимать решение о дополнительных мерах.

Представитель Могерини отвечала на вопрос, как Евросоюз отреагировал на призыв Великобритании усилить санкции ЕС против России в связи с "делом Солсбери".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлил экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.