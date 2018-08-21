Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские порты

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире “112 Украина”.

В то же время суда, направляющиеся в российские порты, проходят без задержек.

Россияне задерживают суда, направляющиеся в украинские порты, в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация, препятствуя международному судоходству в акватори Азовского моря, в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявили в Государственном департаменте США. В Госдепе отметили, что США поддерживают суверенитет Украины, и обратились к РФ с настоятельной просьбой прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.