15:50 21.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские порты

Россияне задержали более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты на Азовском море.

Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские порты

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире “112 Украина”.

В то же время суда, направляющиеся в российские порты, проходят без задержек.

Россияне задерживают суда, направляющиеся в украинские порты, в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация, препятствуя международному судоходству в акватори Азовского моря, в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявили в Государственном департаменте США. В Госдепе отметили, что США поддерживают суверенитет Украины, и обратились к РФ с настоятельной просьбой прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.


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