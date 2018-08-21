11:16 21.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко точно пойдет на президентские выборы, - Луценко

Действующий президент Украины Петр Порошенко точно будет баллотироваться на второй срок.

Порошенко точно пойдет на президентские выборы, - Луценко

Во время предвыборной кампании глава государства будет записывать в свои заслуги восстановление Вооруженных сил, создание антипутинского международного фронта, шаги по интеграции в ЕС и НАТО. Об этом во вторник, 21 августа, в интервью "Украинской правде" сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, он верит в возможную победу Порошенко на выборах. Петр Алексеевич точно пойдет на президентские выборы, и точно будет предлагать избрать его президентом для продолжения его миссии по главным функциям главы государства" - отметил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко объявит о намерении идти на второй срок не ранее 24 августа.


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