Полмиллиона первоклассников с 1 сентября будут учиться по новому госстандарту, - Порошенко

Государственный бюджет предусматривает 370 миллионов гривен на повышение квалификации учителей начальной школы. Об этом во вторник, 21 августа, на конференции о новой украинской школе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в этом году День знаний чрезвычайно особенный, потому что мы очень хорошо подготовились. Больше четверти столетия Украина ждала новую образовательную реформу.

Сейчас начинает внедряться в жизнь программа "Новая украинская школа". Эта программа начинается с самых маленьких, первоклассников, и будет шаг за шагом расти вместе с ними. 1 сентября все ученики 22 тысяч первых классов, которые есть в Украине, а это 448 тысяч школьников, начнут учебу уже наконец по новому государственному стандарту, - пояснил глава государства.

При этом он отдельно подчеркнул важность повышения квалификации учителей иностранных языков, отметив важность того, что после окончания школы украинец может свободно владеть языком, потому что сейчас не те условия, как когда-то, когда мы жили за "железным занавесом".

Мой указ о годе английского языка запустил процесс изменений в этой чрезвычайно важной сфере. Иностранный язык - как воздух, без которого ты не будешь конкурентоспособным специалистом в любой сфере, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Украина будет двигаться в европейском направлении только в результате качественного образования граждан. Глава государства считает, что украинцам необходимо европейское образовательное пространство. Также он подчеркнул, что стартом к этому есть подписанная им образовательная реформа, от которой зависит судьба не только закона и образования, но и судьба государства.