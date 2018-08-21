09:47 21.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины требует усиленно давить на Москву из-за голодовки Сенцова

В Министерстве иностранных дел Украины призвали мировое сообщество и международные организации усилить давление на Россию, для того, чтобы освободить голодающего 100 день политзаключенного Олега Сенцова.

МИД Украины требует усиленно давить на Москву из-за голодовки Сенцова

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер.

"100 дней голодает Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега", - написала она.

Так, она от лица ведомства обратилась ко всем партнерам усилить давление на РФ для #SaveOlegSentsov и освобождения украинских политзаключенных в РФ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти России заявили, что к ним не поступало письмо о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова. В частности, прошение о предоставлении свободы не было ни от самого украинца, ни от кого-либо еще.


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