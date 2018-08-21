Компания Microsoft выдвинула обвинения России за вмешательство в выборы в Конгресс США

По информации агентства Associated Press, вражеские попытки пыталась сделать хакерская группа Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2.

Работниками компании было установлено, хакеры держали тесную связь с российским правительством. Кроме того, они создали ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института.

Также, в компании добавили, что еще три домена были созданы подобным путем.

Президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии", хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", СБУ заблокировала попытку российских спецслужб осуществить кибератаке на сетевое оборудование станции, обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия Украины.