Качественное образование единственный путь к европейскому будущему, - Порошенко

Об этом он рассказал на Всеукраинской конференции "Новая украинская школа – старт реформы, участие громад".

Гарант страны считает, что украинцам необходимо европейское образовательное пространство. Также он подчеркнул, что стартом к этому есть подписанная им образовательная реформа, от которой зависит судьба не только закона и образования, но и судьба государства.

Согласно тексту закона, должны быть повышены квалификации преподавателей начальной школы, на что парламент и правительство предусмотрели в государственном бюджете 370 млн. грн.

Президент также подчеркнул важность повышения квалификации преподавателей иностранных языков. На этот ресурс государство выделило более миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины сегодня, шестого июня текущего 2018 года, утвердил положение о введении омбудсмена в государственную сферу образования. С 1 января 2019 в Украине запланировано появление института образовательного омбудсмена.