14:16 21.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201844:roman_z

Януковича в Украину может вернуть спецназ

В Генеральной прокуратуре Украины поддерживают идею создания спецподразделения для задержания беглого президента Виктора Януковича за рубежом и доставки его на украинскую территорию.

Януковича в Украину может вернуть спецназ

Это произойдет в случае обвинительного приговора по тем делам, где экс-глава государства проходит как обвиняемый.

Об этом сообщил представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.

На вопрос, каким может быть итоговый результат в случае обвинительного приговора, поскольку Янукович, скорее всего, выезжать из России в ближайшее время не собирается, представитель Генпрокуратуры ответил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось.

"Возможно, нужно создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину", - заявил Кравченко.

Как сообщал "УРА-Информ", 21 августа в суд по приказу Генеральной прокуратуры Украины передали дело бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Украинской правде. Луценко сообщил, что Азаров уже ушел в суд по заочному осуждению. Также в скором времени в судебное учреждение будут переданы обвинительные акты в отношении бывших чиновников.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские военные отбили у боевиков село на Донбассе В Индии из-за наводнений более миллиона человек покинули дома Луценко требует от Гройсмана сменить главу таможни Украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате по плаванью
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив