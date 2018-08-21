Януковича в Украину может вернуть спецназ

Это произойдет в случае обвинительного приговора по тем делам, где экс-глава государства проходит как обвиняемый.

Об этом сообщил представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.

На вопрос, каким может быть итоговый результат в случае обвинительного приговора, поскольку Янукович, скорее всего, выезжать из России в ближайшее время не собирается, представитель Генпрокуратуры ответил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось.

"Возможно, нужно создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину", - заявил Кравченко.

Как сообщал "УРА-Информ", 21 августа в суд по приказу Генеральной прокуратуры Украины передали дело бывшего премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Украинской правде. Луценко сообщил, что Азаров уже ушел в суд по заочному осуждению. Также в скором времени в судебное учреждение будут переданы обвинительные акты в отношении бывших чиновников.