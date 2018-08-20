18:06 20.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Засуха в Крыму произошла из-за бездействия оккупантов

Россия, которая ранее признала потери урожая из-за засухи в оккупированном Крыму, официально не обращалась к Украине по возобновлению водоснабжения на полуостров, чтобы спасти его от экологической катастрофы.

Засуха в Крыму произошла из-за бездействия оккупантов

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Он напомнил, что на сегодняшний день засуха охватила 70% территории полуострова, и даже дожди в последнее время не изменили ситуацию – реки пересыхают, а в водохранилищах вода быстрее испаряется, чем набирается.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украине пока нет никакого решения об военном освобождении оккупированного Крыма. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.


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