В России Шойгу объявил внезапную проверку боеготовности

Как сообщает российское издание РИА Новости, около пяти часов утра в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности.

Проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней.

Проверка началась в преддверии масштабных учений Восток-2018 по указанию президента РФ Владимира Путина.

При этом сам Шойгу отметил, что маневры учений Восток-2018 станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что саммит "нормандской четверки", в котором примут участие президенты Украины, Франции, Германии и России может состояться в Париже. Однако утвержденной даты его проведения пока нет.