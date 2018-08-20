Украина начала серийное производство артснарядов для системы "Гиацинт", - Порошенко

Ее запущено в серийное производство. Об этом в понедельник, 20 августа, на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, сейчас ГАХК "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию. В ближайшее время планируется наладить производство снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм, - отметил глава государства.

Он также пояснил, что САУ 2С5 "Гиацинт-С" - корпусная самоходная артиллерийская система. Основным вооружением является 152-мм пушка 2А37, имеющая максимальную скорострельность 5-6 выстрелов в минуту. В основной боекомплект пушки 2А37 входят осколочно-фугасные снаряды 3ОФ29 с максимальной дальностью стрельбы в 28,5 км, а также снаряды 3ОФ59 с улучшенной аэродинамической схемой и максимальной дальностью стрельбы в 30,5 км.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Государственный концерн Укроборонпром по результатам прошлого года опустился в рейтинге мировых производителей оружия. На сегодняшний день Украина оказалась на 72 месте, тогда как в прошлом году была на 62. Такие данные размещены на сайте профильного издания Defense News.