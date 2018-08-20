14:29 20.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Решения об военном освобождения Крыма не существует, - Гданов

В Украине пока нет никакого решения об военном освобождения оккупированного Крыма. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов.

Решения об военном освобождения Крыма не существует, - Гданов

По его словам, украинское правительство совместно со всеми государственными учреждениями должно прорабатывать вопрос реализации списка санкций Украины против РФ.

Добавим, что этот список необходим, чтобы делать Крым для оккупанта "дорогим местом перебивания".

Также чиновник добавил, что на сегодняшний день нет никакого решения о военном освобождения Крыма, однако есть разрешение президента Украины относительно усиления давления на агрессора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ. Отмечается, что посольство Украины обращает внимание The Times of London на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году.


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