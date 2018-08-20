09:32 20.08.2018 | Политика | Новости
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"Нормандская четверка" может встретиться в Париже, - Ушаков

Саммит "нормандской четверки", в котором примут участие президенты Украины, Франции, Германии и России может состояться в Париже.

Однако утвержденной даты его проведения пока нет. Об этом в понедельник, 20 августа, в интервью российским "Известиям", заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

При этом отвечая на вопрос, удалось ли президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель договориться о проведении саммита в "нормандском формате", он заверил, что этот вопрос обсуждался.

Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался, - пояснил Ушаков, добавив, что экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи.

Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против, - отметил помощник российского президента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась на удивление слишком долго - 3,5 часов. Стороны успели обсудить ситуацию в Сирии и Украине, иранскую ядерную программу, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран. Также затрагивался вопрос строительства "Северного потока - 2", и возможные санкции, которыми Германии угрожает Вашингтон.


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