Литва призвала Россию освободить Сенцова

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Завтра исполняется 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невинного человека и остальные политзаключенных Украины", - говорится в сообщении.

Также 20 августа во Франции деятели культуры сняли видеообращение к президенту Эммануэля Макрона. Они просят помочь освободить украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцев.

Как сообщал "УРА-Информ", несмотря на многочисленные призывы западных писателей, актеров и деятелей кино в поддержку Олега Сенцова, противника аннексии Крыма, и предложения Эммануэля Макрона Владимиру Путину, Кремль хранит молчание по поводу этого дела. Российские власти напоминают о тяжести обвинений в "терроризме", по которым Сенцов был осужден, и утверждают, что кинорежиссер должен подать прошение о помиловании.