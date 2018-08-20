КНДР согласилась на международную авиаинспекцию

Об этом сообщили в штаб-квартире ICAO в Монреале.

Как отмечается, речь идет о гарантиях, что международное авиасообщение НЕ проходит над территориями северокорейских ракетных полигонов.

Так, по данным японского агентства Kyodo News, официальный представитель Северокорейской администрации ICAO заявил в мае 2018 года, во время визита инспекторов из Монреаля, что такие гарантии предоставляются.

Как сообщалось. в июле Северная Корея начала демонтаж объектов на полигоне ракетно-космического комплекса Сохе, которые использовались для разработки двигателей баллистических ракет.

Как сообщал "УРА-Информ", правительство КНДР требуют от США подписание важного документа – мирного договора, что поспособствует установлению мира в регионе и снимет напряженность.