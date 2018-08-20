13:00 20.08.2018 | Политика | Новости
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КНДР согласилась на международную авиаинспекцию

Северная Корея решила допустить представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO) к проведению воздушной проверки объектов в КНДР.

КНДР согласилась на международную авиаинспекцию

Об этом сообщили в штаб-квартире ICAO в Монреале.

Как отмечается, речь идет о гарантиях, что международное авиасообщение НЕ проходит над территориями северокорейских ракетных полигонов.

Так, по данным японского агентства Kyodo News, официальный представитель Северокорейской администрации ICAO заявил в мае 2018 года, во время визита инспекторов из Монреаля, что такие гарантии предоставляются.

Как сообщалось. в июле Северная Корея начала демонтаж объектов на полигоне ракетно-космического комплекса Сохе, которые использовались для разработки двигателей баллистических ракет.

Как сообщал "УРА-Информ", правительство КНДР требуют от США подписание важного документа – мирного договора, что поспособствует установлению мира в регионе и снимет напряженность.


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