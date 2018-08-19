В Пакистане сменился глава правительства

Нового пакистанского ставленника зовут - Имран Хан. Его партия "Техрик-э-Инсаф" победившая на всеобщих выборах 25 июля, сформирует коалиционное правительство, так как по голосам не удалось получить большинства в парламенте.

Новый премьер уже успел получить "кредит" доверия в Национальной ассамблее, парламенте Пакистана. В своей речи, направленной представителям правительства, он заявил, что привлечет к ответственности каждого, кто участвовал в "разграблении страны", в том числе коррупционеров прошлых годов.

Несмотря на популярность нового премьера, многие критики успели обвинить его в фальсификации во время голосования и задержке в подсчете голосов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны.