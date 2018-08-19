США собираются ввести новые санкции в отношении российского бизнеса

Сообщается, что Государственный департамент США совместно с Белым домом разработал проект санкций против российского газопровода. В США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Американское руководство считает, что строительство "потока" будет косвенно угрожать безопасности не только Евросоюза, но и США. Встреча российского президента Владимира Путина и Ангелы Меркель в очередной раз подтвердила готовность Берлина идти на компромисс ради коммерческой выгоды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.