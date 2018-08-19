США не собираются покидать Ближний Восток

По словам официального представителя возглавляемой США международной коалиции, борющейся с боевиками ИГИЛ Шона Райана, присутствие американских войск очень важно в таких "неспокойных" государствах. Военные, прежде всего, нужны для того, чтобы стабилизировать регионы, ранее контролируемые "Исламским государством".

Напомним, что Вашингтон, как и прежде, будет взаимодействовать с Россией на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран для координации усилий по разгрому боевиков "Исламского государства". Это касается не только одной лишь Сирии, но и остальных "горячих точек" на Ближнем востоке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца.