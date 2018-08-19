Смотреть на военный парад на Крещатике приедут представители 18 стран Евросоюза

В военном параде ко Дню независимости Украины будут принимать участие министры обороны или их представители из европейских стран. Об этом на своей странице Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.
Иностранные делегации начнут прибывать в Киев уже с понедельника, 20 августа. Известно, что американский военный атташе - Джон Болтон также прибудет на парад.
Перед началом парада участники отдельные участники боевых действий получат награды, им будут предоставлены почетные названия, а также вручены боевые флаги.
"Также во время первой тренировки было представлено 250 единиц техники - новой техники и техники, принятой на вооружение или проходящей государственные испытания, а также представлены перспективные образцы", - сообщил Полторак.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве возле гостиницы Astarta бронеавтомобиль, который должен принимать участие в параде ко Дню независимости Украины, врезался в столб.