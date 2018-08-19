10:37 19.08.2018 | Политика | Новости
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"Разговаривали дольше обычного": Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продлилась на удивление слишком долго - 3,5 часов. Об этом передает AFP.

Стороны успели обсудить ситуацию в Сирии и Украине, иранскую ядерную программу, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран. Также затрагивался вопрос строительства "Северного потока - 2", и возможные санкции, которыми Германии угрожает Вашингтон. 

Стоит отметить, что лидеры двух стран общаются без переводчиков в беседке в парке резиденции. Это довольно удивительно, ведь известно, что российский лидер "особо" не владеет иностранными языками. 

Немецкие журналисты подтвердили информацию о том, что Меркель задавала Путину несколько вопросов об украинском режиссере Олеге Сенцове. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт поведал, что вскоре глава Российской Федерации Владимир Путин совместно с Канцлером Германии Ангелой  Меркель намерены обговорить ситуацию на Востоке Украины. 


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