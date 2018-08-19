"Разговаривали дольше обычного": Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Стороны успели обсудить ситуацию в Сирии и Украине, иранскую ядерную программу, крупнейшие экономические проекты с участием двух стран. Также затрагивался вопрос строительства "Северного потока - 2", и возможные санкции, которыми Германии угрожает Вашингтон.

Стоит отметить, что лидеры двух стран общаются без переводчиков в беседке в парке резиденции. Это довольно удивительно, ведь известно, что российский лидер "особо" не владеет иностранными языками.

Немецкие журналисты подтвердили информацию о том, что Меркель задавала Путину несколько вопросов об украинском режиссере Олеге Сенцове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт поведал, что вскоре глава Российской Федерации Владимир Путин совместно с Канцлером Германии Ангелой Меркель намерены обговорить ситуацию на Востоке Украины.