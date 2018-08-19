Порошенко передал Эрдогану "секретное послание"

По его словам, украинский лидер сильно заинтересован в том, чтобы Турция продолжала линию позитивного сотрудничества с Украиной. Киев готов и далее придерживаться существующего курса взаимоотношений между двумя государствами, а также оказывать влияние на интересующие друг друга вопросы на международной арене.

"Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - добавил Чубаров.

Напомним, что на съезде правящей партии Турции AKP председателем вновь был избран текущий президент страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова.