07:00 19.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко передал Эрдогану "секретное послание"

Президент Украины Петр Порошенко адресовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану "индивидуальное послание". Об этом сообщил народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Порошенко передал Эрдогану

По его словам, украинский лидер сильно заинтересован в том, чтобы Турция продолжала линию позитивного сотрудничества с Украиной. Киев готов и далее придерживаться существующего курса взаимоотношений между двумя государствами, а также оказывать влияние на интересующие друг друга вопросы на международной арене.

"Известно, что в Анкаре Мустафа Джемилев также вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану личное послание Президента Украины Петра Порошенко", - добавил Чубаров. 

Напомним, что на съезде правящей партии Турции AKP председателем вновь был избран текущий президент страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Порошенко по телефону обговорил с Меркель необходимость немедленного освобождения Сенцова. 


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