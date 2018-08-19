20:32 19.08.2018 | Политика | Новости
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ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Организация Объединенных Наций в воскресенье, 19 августа, призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.

ООН призвала усилить гуманитарную помощь жителям Донбасса

Координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявили о необходимости "увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины". Как сказано в заявлении по случаю десятого Всемирного дня гуманитарной помощи представительства Украины в ООН, международное сообщество должно увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права.

По данным ООН, на пятом году кризиса на Донбассе более трех тысяч гражданских лиц погибли, и более девяти тысяч были ранены. Более 3,4 миллион человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. При этом только за первое полугодие 2018 года более 600 тысяч украинских мирных граждан получили жизненно необходимую гуманитарную помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ООН назвала вооруженный конфликт на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.


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