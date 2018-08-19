Иран опасается вмешательства США во внутренние дела государства

Об этом он написал в своем Twitter.

Он уверен, что путем давления, дезинформации и демагогии американцы создают угрозу для суверенитета "Исламской республики". У него также есть подозрения, что в декабре 2017 года США могли быть причастны к организации антиправительственных митингов и протестов на фоне ухудшения переговоров по поводу дальнейшей аккредитации "ядерной сделки".

"Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - отметил Зариф.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани проболтался о том, что в ближайших планах президента Дональда Трампа есть пункт о готовящемся перевороте в Исламской республике Иран.