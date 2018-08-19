18:38 19.08.2018 | Политика | Новости
100201693:roman

Иран опасается вмешательства США во внутренние дела государства

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждает, что у него есть доказательства вмешательства США в государственные дела государства с целью организации госпереворота. 

Иран опасается вмешательства США во внутренние дела государства

Об этом он написал в своем Twitter.

Он уверен, что путем давления, дезинформации и демагогии американцы создают угрозу для суверенитета "Исламской республики". У него также есть подозрения, что в декабре 2017 года США могли быть причастны к организации антиправительственных митингов и протестов на фоне ухудшения переговоров по поводу дальнейшей аккредитации "ядерной сделки". 

"Ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет", - отметил Зариф.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани проболтался о том, что в ближайших планах президента Дональда Трампа есть пункт о готовящемся перевороте в Исламской республике Иран. 


Поделиться
Читайте также:

  • Соратники президента Зимбабве Роберта Мугабе настаивают на том, чтобы он ушел в отставку. Об этом передает AFP.

  • Администрация президента Соединенных Штатов Америки хочет наделить президента Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы.

  • Вербальная война Америки с Ираном может перерасти в реальный военный конфликт: маленькое "Трафальгарское сражение", навязанное муллам, усилило бы позицию Трампа перед промежуточными выборами в США, полагают СМИ. США "не позволят Ирану получить выгоду от нашей удачной кампании" против ИГИЛ*, и Россия и США будут "работать вместе" над гарантиями безопасности для Израиля, заявил Трамп, но о чем он договорился с Путиным? Разведка кое-что знает, пишет Politico.
 
Порошенко одобрил коллективную собственность на землю Нацбанк на понедельник, вновь опустил гривну Жизнь после отпуска. Чего стоит ожидать украинцам осенью... В Мексике наркосиндикат расправился с 5 гражданскими
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив