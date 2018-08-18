США не собираются уходить из Сирии

Американский лидер лично уведомил президента России Владимира Путина, что о выходе войск из Сирии нечего думать, пока над миров продолжает нависать угроза терроризма.

Вашингтон, как и прежде, будет взаимодействовать с Россией на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран для координации усилий по разгрому боевиков "Исламского государства".

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину", - сообщил Саттерфилд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколькими месяцами ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намерениях США, не выводить свои войска из Сирии, пока не будут достигнуты поставленные цели.