12:56 18.08.2018 | Политика | Новости
100201635:roman

США не собираются уходить из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты будут бороться з террористами "Исламского государства" до победного конца. Об этом с журналистами поделился исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

США не собираются уходить из Сирии

Американский лидер лично уведомил президента России Владимира Путина, что о выходе войск из Сирии нечего думать, пока над миров продолжает нависать угроза терроризма. 

Вашингтон, как и прежде, будет взаимодействовать с Россией на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран для координации усилий по разгрому боевиков "Исламского государства".

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину", - сообщил Саттерфилд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколькими месяцами ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о намерениях США, не выводить свои войска из Сирии, пока не будут достигнуты поставленные цели. 


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