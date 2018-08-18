14:39 18.08.2018 | Политика | Новости
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Лукашенко "вручную" начал формировать новое правительство

Сегодня, 18 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны. Об этом передает "Белта".

Лукашенко

По словам самого Лукашенко, рекомендуя определенных лиц на конкретные должности, он прежде всего руководствовался принципом профессионализма чиновников, а также их достижениями в области государственного управления.  

"В повестке дня эти вопросы стоят давно. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство", - отметил глава государства. 

Напомним, что на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко приказал правительство внести предложения к концу недели о смене руководства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. 


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