Лукашенко "вручную" начал формировать новое правительство

По словам самого Лукашенко, рекомендуя определенных лиц на конкретные должности, он прежде всего руководствовался принципом профессионализма чиновников, а также их достижениями в области государственного управления.

"В повестке дня эти вопросы стоят давно. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство", - отметил глава государства.

Напомним, что на этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко приказал правительство внести предложения к концу недели о смене руководства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.