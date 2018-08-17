В Украине заработает Центр управления киберугрозами в транспортной сфере

По мнению чиновника, из-за агрессии РФ Украине просто необходимо создать отрасль в системе киберпебопасности.

Для противодействия киберугрозам Министерство инфраструктуры приняло решение создать отраслевой Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре как сегмент Национальной системы кибербезопасности.

Главной задачей такого Центра будет мониторинг состояния кибербезопасности отрасли, своевременное информирование о киберугрозах, подача информации о киберинцидентах в Национальный центр кибербезопасности, Госпецсвязи и СБУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.