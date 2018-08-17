14:55 17.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201589:nastya

В Украине заработает Центр управления киберугрозами в транспортной сфере

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение создать Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил министр Владимир Омелян во время брифинга.

В Украине заработает Центр управления киберугрозами в транспортной сфере

По мнению чиновника, из-за агрессии РФ Украине просто необходимо создать отрасль в системе киберпебопасности.

Для противодействия киберугрозам Министерство инфраструктуры приняло решение создать отраслевой Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре как сегмент Национальной системы кибербезопасности.

Главной задачей такого Центра будет мониторинг состояния кибербезопасности отрасли, своевременное информирование о киберугрозах, подача информации о киберинцидентах в Национальный центр кибербезопасности, Госпецсвязи и СБУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. По словам Мельника, с уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом была договоренность оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government.


Поделиться
Читайте также:
 
Бордо уволил тренера после матча с Мариуполем в Лиге Европы В Норвегии показали бой истребителей - ВИДЕО Дом Беллы из "Сумерек" выставлен на продажу Украина может отказаться от горячего водоснабжения
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив