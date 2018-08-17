02:00 17.08.2018 | Политика | Новости
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В Ливии будут казнены десятки человек за расстрел протестов против Каддафи

Суд Ливии приговорил к смертной казни 45 человек за расстрел демонстрантов в 2011 году во время протестов в Триполи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Ливии будут казнены десятки человек за расстрел протестов против Каддафи

Отмечается, что 45 фигурантов дела относительно открытия огня по демонтстрантам, которые вышли в столице страны на митинг против Муаммара Каддафи, осужденные к смертной казни. Кроме того, еще 54 получили по пять лет заключения, другие 22 подсудимых были оправданы.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда после массовых демонстраций против правления Муаммара Каддафи началось кровавое подавление полицией и армией.

Это привело к восстанию и началу гражданской войны с применением тяжелого вооружения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-президент Франции Николя Саркози отказывается принимать обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.


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