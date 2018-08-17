Стало известно, где и когда встретится Путин и Эрдоган

Деловая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Тегеране, в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана.
Информацию об встрече подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают Известия.
Отмечается, что ранее анонсированный саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится.
О том, что в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Германии и Франции, в конце июля в одном из своих интервью заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий президент называл даже дату саммита - 7 сентября. Однако, как сообщил Дмитрий Песков, эта встреча не состоится.
Так, вместо саммита в Стамбуле назначена встреча в "астанинском формате", которая пройдет в иранской столице.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", события последних дней показали, как проворно Владимир Путин использует разногласия между США и их союзниками. Но они также указали на обратную сторону его геополитических эскапад.