Стало известно, где и когда встретится Путин и Эрдоган

Информацию об встрече подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают Известия.

Отмечается, что ранее анонсированный саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится.

О том, что в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Германии и Франции, в конце июля в одном из своих интервью заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий президент называл даже дату саммита - 7 сентября. Однако, как сообщил Дмитрий Песков, эта встреча не состоится.

Так, вместо саммита в Стамбуле назначена встреча в "астанинском формате", которая пройдет в иранской столице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", события последних дней показали, как проворно Владимир Путин использует разногласия между США и их союзниками. Но они также указали на обратную сторону его геополитических эскапад.