Российский военный просит обменять его на украинских политзаключенных - ВИДЕО

Соответствующие заявления осужденные русские пишут на имя Владимира Путина. Они будут отправлены в Администрацию президента РФ.

Как ранее сообщила Ирина Геращенко, подобные заявления написали уже 22 террориста.

Как сообщал "УРА-Информ", Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.