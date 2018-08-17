12:53 17.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Российский военный просит обменять его на украинских политзаключенных - ВИДЕО

Осужденный в Украине на 10 лет лишения свободы за участие в террористических организациях российский военнослужащий Виктор Агеев просит обменять его на украинских политзаключенных.

Российский военный просит обменять его на украинских политзаключенных - ВИДЕО

Соответствующие заявления осужденные русские пишут на имя Владимира Путина. Они будут отправлены в Администрацию президента РФ.

Как ранее сообщила Ирина Геращенко, подобные заявления написали уже 22 террориста.

Как сообщал "УРА-Информ", Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко подтверждает готовность Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.


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