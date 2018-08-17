МИД протестует против подписания договора с ЕС об открытом небе

Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

Отмечается, что данное соглашение о авиапространстве Мининфраструктуры поддержали Минсоцполитики, Минфин, Минэкономразвития, ГФС и АМКУ. Однако, соглашаться не стал только МИД.

В Министерстве иностранных дел разъяснили, что данное соглашения невозможно без урегулирования спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, который актуализировался после референдума о выходе Британии из ЕС.

В ведомстве добавили, что Украина не имеет права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом.