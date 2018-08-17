Меркель обещает не допустить масштабного миграционного кризиса

2015 год не должен повторится. Об этом в пятницу, 17 августа, во время встречи в Дрездене с членами фракции Христианско-демократического союза в земельном парламенте Саксонии, канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает Deutsche Welle, Меркель пообещала усиленную помощь со стороны правительства в высылке из страны нежелательных мигрантов.

Речь идет о лицах, которым не предоставили статус беженца и не позволили дальнейшее пребывание на территории Германии.

Вместе с тем, по мнению канцлера, законодательство должно сделать возможным беспроблемный приезд и трудоустройство в Германии работникам всех профессий, недостаток которых испытывают в ФРГ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, по которому за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.