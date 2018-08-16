23:27 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201530:Polishuk

В Раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфраструктуры

В ближайшее время в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект о системе защиты критических объектов инфрактруктуры.

В Раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфраструктуры

Представители ОБСЕ принимали участие в дискуссиях по законопроекту. Этот документ должен стать консолидированным. Например, сейчас его также просматривает Служба безопасности Украины.

Об этом в четверг, 16 августа, рассказал журналистам координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

По его словам, это законопроект, который создаст general framework for the protection of critical infrastructure (Общая система защиты критической инфраструктуры). Нужно законодательство - общий рамочный документ, в котором прописано: кто и что делает, кто и за что ответственен, - пояснил Верба, добавив, что законодательный акт очень важен, поскольку он создает саму структуру системы защиты критической инфраструктуры.

Совместно с Министерством экономического развития разрабатываются законопроекты. В первую очередь по химбезопастности. Это законодательная база. Поскольку в компетенции министерства - законодательная часть плюс регуляторная. Поэтому мы через наш проект помогаем им, - подытожил Верба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию госсистемы защиты критической инфраструктуры. Соответствующий проект распоряжения "Об одобрении Концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры" был одобрен на заседании правительства. Концепцию предполагается реализовать в течение 2017-2027 годов.


Поделиться
Читайте также:
 
Под завалами обвалившегося моста в Италии могут находиться еще люди - прокуратура Все 147 выданных Украиной лицензий на недропользование в Крыму и на шельфе остаются в силе В центре Киева в четверг ограничат движение транспорта Прокуратура просит суд взыскать с Януковича 99 тысяч гривен судебных расходов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив