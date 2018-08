В Раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфраструктуры

Представители ОБСЕ принимали участие в дискуссиях по законопроекту. Этот документ должен стать консолидированным. Например, сейчас его также просматривает Служба безопасности Украины.

Об этом в четверг, 16 августа, рассказал журналистам координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

По его словам, это законопроект, который создаст general framework for the protection of critical infrastructure (Общая система защиты критической инфраструктуры). Нужно законодательство - общий рамочный документ, в котором прописано: кто и что делает, кто и за что ответственен, - пояснил Верба, добавив, что законодательный акт очень важен, поскольку он создает саму структуру системы защиты критической инфраструктуры.

Совместно с Министерством экономического развития разрабатываются законопроекты. В первую очередь по химбезопастности. Это законодательная база. Поскольку в компетенции министерства - законодательная часть плюс регуляторная. Поэтому мы через наш проект помогаем им, - подытожил Верба.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию госсистемы защиты критической инфраструктуры. Соответствующий проект распоряжения "Об одобрении Концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры" был одобрен на заседании правительства. Концепцию предполагается реализовать в течение 2017-2027 годов.